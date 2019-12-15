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(ÖZEL) 2 bin metreden görüntüsü çekilen Allahuekber Dağları, kendine hayran bıraktı

KARS (İHA) Allahuekber Dağları’nın 2 bin metre yükseklikten çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı.

KARS (İHA) Allahuekber Dağları'nın 2 bin metre yükseklikten çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı. Bir kısmı bulutlarla kapanan dağların havadan çekilen bembeyaz görüntüsü ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Bembeyaz örtü ile kaplanan Allahuekber Dağları'nın eşsiz görüntüsüne eşlik eden bulutlar izleyenleri mest etti. Bulutların dağın zirvesini tamamen kapattığı gözükürken dağların bazı bölümleri ise net bir şekilde gözüküyor.


Allahuekber Dağları, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin, Erzurum, Kars, Ardahan illerinin sınırlarında uzanan tektonik yapılı dağ sırasıdır. Dağlar Kars ve Sarıkamış şehir merkezlerinin kuzeybatı yönünde yer alır. Oluşumu itibarı ile orojenik kıvrım dağlarındandır. Kars Çayı, Kura Nehri ve Tortum Çayı havzalarını birbirinden ayırır. Erzurum ve Kars illerinin sınırları dağların zirvelerinden geçer. Sıra dağların uzunluğu 40 km genişliği 20 km, en yüksek yeri Allahuekber Tepesidir. Sarıkamış Harekâtı alanı olması ve saf sarıçam ormanlarının bulunmasından dolayı 22 bin 519 hektarlık alan 2004 yılında Milli Park kabul edilmiştir.

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