(Özel Haber) Doğu'nun "Kar Panterleri" arı gibi

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için Karayolları 18.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri eksi 28 derecede gece gündüz demeden çalışıyor.


Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kapalı yollarda Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri eksi 28 derecede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının ardından bölgede etkili olan tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi geçti. Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.


Gece ve gündüz demeden çalışmalarına devam eden Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği yoğun çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.


Ekipler, vatandaşların yollarda mağdur olmaması, rahat ve güvenilir bir yolculuk yapabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladı.

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