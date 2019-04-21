(Özel haber) Kars'ta sporda ayrımcılığa, kötü gidişe dikkat çekmek için takım kurdular

Kars'ta 3 üniversite mezununun tepki amaçlı kurdukları amatör takım şampiyonluğa oynuyor. Kağızman Gençler Birliği'nin hedefi Bölgesel Amatör Ligi'nde Kars'ı temsil etmek.

Kars 1. Amatör Lig'de 2018-2019 futbol sezonunda mücadele eden Kağızman Gençler Birliği Spor'un hikayesi duyanları şaşırıyor. Kars'ta özellikle sporda kötü yönetimlere, ayrımcılığa tepki amaçlı Sarıkamış BESYO'dan 2, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu 3 kafadarın kurduğu ve kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalıştığı Kağızman Gençler Birliği Spor, güçlü rakibi Kars 36 Spor'u 2-1 geçerek şampiyonluk yarışına ortak oldu. 28 Nisan 2019 tarihinde Kars 36 Spor ile Bölgesel Amatör Lig'ne (BAL) çıkmak için play-of karşılaşması oynayacak Kağızman Gençler Birliği Spor, hazırlıklarını da Kağızman'da sürdürüyor.

“Ayrımcılığa ve sporda kötü gidişe dikkat çekmek için takım kurduk”

Kars'ta özellikle sporda ayrımcılığının önüne geçmek ve kötü gidişata tepki göstermek için Kağızman Gençler Birliği Spor'u kuran Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksek Okulu (BESYO) Beden Öğretmenliği Mezunu Cem Serici, Vahap Bozyel ile Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu Kahraman Kılıç, destek alamadıkları için kurdukları Kağızman Gençler Birliği Spor bir yıl amatör lige katılamadı. 2018-2019 yılında Kars Amatör Ligi'nde mücadele eden Mavi Beyazlı ekip Kars 36 Spor'u kendi saha ve seyircisi önünde 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu ortak oldu.

“Takımı bir tepki olarak kurduk”

Sarıkamış Beden Eğitimi Yüksek Okulu Beden Eğitim Öğretmenliği mezunu Cem Serici, Kars'ta yetenekli sporcuların kaybolmaması için çok uğraştıklarını söyledi. Serici, “Takımı geçen yıl kurduk. Ama hiçbir destek bulamadığımız için lige katılım sağlayamadık. Lige bu yıl katılım sağladık. Hep beraber karar aldık. Kağızman'da yeteneklerin kaybolmaması için baya uğraştık. Mevcut takımla da devam edemiyorduk. Bir takım daha var Kağızman'da onlarla anlaşamıyorduk. Kendimiz kurduk. Tepki idi, Kağızman Gençler Birliği Spor'u, Kars Amatör Ligi'ne bir tepki olarak kurduk. Yanlış yönetilenlere, yanlış yönetimlere hepsine karşı bir tepki olarak bu takımı kurduk” dedi.

“Bizim her zaman önceliğimiz Kars Spor'dur”

Kars 36 Spor ile şampiyonluk maçı oynayacaklarına dikkat çeken Kağızman Gençler Birliği Spor'un kurucusu ve futbolcusu Cem Serici, önceliklerinin Kars Spor olduğunu Kars varken, Kağızman'ın olmasının doğru olmadığını ancak birilerine mesaj vermek için Kağızman Gençler Birliği Spor'un şampiyon olacağını ifade etti. Serici, “Şampiyon olan direk BAL'a gidecek. Emeğimiz, var, umudumuz var, yenilmeyeceğiz. Çalışıyoruz çok fazla emek verdik. Bizim her zaman önceliğimiz Kars Spor'dur. Ama Kars Spor düzelene kadar, bölgemizdeki spor düzelene kadar, Kars Amatör Ligi düzelene kadar bir mücadelemiz var. Hep beraber el atarak bu işi çözmek istiyoruz. Aslında Kars varken, Kağızman'ın önde olması doğru değil. Biz zaten Karslıyız. Yıllarca Kars Spor'un ekmeğini yemişiz. Ama Kars Spor amatöre düştüğü için, yani Kars'ın temel sorunu kötü yönetimler, kötü yönetimler değişene kadar, futboldan anlayan insanların futbolun başına gelene kadar biz üzerimize düşeni yapacağız. Biz kimseyle kötü olmak istemiyoruz. Kars küçük bir yer, bu kadar küçük yerde bu kadar kötü şeylerin olması çok ayıp. Futbol birleştiricidir. Futbol ırkçılığı ortadan kaldırır. Futbol kötü alışkanlıkları yok eder. Futbol herkesin sevdiği bir oyun, bizde Kars'ta bunu düzeltmek istiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah başaracağız. Kağızman'a bu yıl BAL'a çıkarmak istiyoruz. İnşallah bu sene başaracağız” diye konuştu.