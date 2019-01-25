(Özel haber) Sarıkamış'ta 5 metrelik buz sarkıtları görenleri şaşırtıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 25 derecede oluşan 5 metrelik buz sarkıtı görenleri şaşırtıyor.

Kentte etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve soğuk havanın en fazla etkili olduğu Sarıkamış ilçesinde oluşan buz sarkıtı ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Kentte 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 metre genişliğinde buz sarkıtı oluştu. Buz sarkıtlarını kalınlığından dolayı kıramadıklarını ifade eden Kayak Eğitmeni Yusuf Alp, akşamları havanın eksi 25 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

Alp, "Sarıkamış'ta son günlerde hava sıcaklığı eksi 25 dereceyi gördüğü için yaklaşık 5 metrelik buz sarkıtları adeta görenleri şaşırtıyor. Buz 5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde bulunuyor" dedi.