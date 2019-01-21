(Özel) Kars'ta aç kalan domuz sürüsü köye indi

Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü köye indi.

Soğuk ve kar yaban hayatını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ise köy merkezlerine kadar inmeye başladı. Kars-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kümbetli köyü ile Cumhuriyet köyü arasına inen onlarca yaban domuzu yiyecek ararken, İhlas Haber Ajansı muhabirince anbean kaydedildi.

Yaklaşık 15 tane domuz Kümbetli'de köylüler tarafından patates tarlası olarak kullanılan arazide saatlerce kar altında yiyecek aradı. O sırada Kars'a seyir halinde bulunan İHA muhabirleri tarafından fark edilen domuz sürüsü kameralar tarafından kaydedildi.

İHA muhabirlerinin kendilerine yaklaştığını fark eden domuz sürüsü kaçarak bölgeden uzaklaştı.