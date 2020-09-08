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Pazardan kaçan inek kuyuya düştü

Kars’ta hayvan pazarından kaçan inek, kuyuya düştü.

Kars'ta hayvan pazarından kaçan inek, kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, satılmak üzere Kars hayvan pazarına getirilen inek bir anda sahibinden kurtularak kaçmaya başladı. Sahipleri tarafından bir süre kovalanan inek, İsmail Aytemiz Bulvarı yeni garajlar mevkiinde kuyuya düştü. Kuyuda mahsur kalan ineği çıkarmak için yoğun çaba harcayan hayvan sahipleri başarılı olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri kuyuya düşen ineği uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

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