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PKK tarafından öldürülen çoban toprağa verildi

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası’nda hayvanlarını otlattığı sırada PKK’lı teröristler tarafından öldürüldü.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere (53), Aşıkdede Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada PKK'lı teröristler tarafından öldürüldü.


Çoban Güldere'nin cenazesi bugün Kağızman merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kümbet Mahallesi mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç, Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, çobanın yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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