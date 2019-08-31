Prof. Dr. Haluk Dursun Kars'ta anıldı

Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kars'ta düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” programında anıldı.

“Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” programının 12'inci durağı Kars oldu. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kars Valisi Türker Öksüz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, tarihçiler, akademisyenler ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen liseli öğrenciler katıldı.

Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde düzenlenen program, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u tanıtım videosunun izlendiği programın açılış konuşmasını yapan Kars Valisi Türker Öksüz, Kars'ın tarihini hakkında katılımcılara bilgi vererek, “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” programının ilimizde düzenlenmesinden ve bu vesile ile katılımcıları Kars'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra söz alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, “Merhum hocamız Dursun hocamızın esas gayesi gençlere, farklı farklı illerde yetişmiş güzle kardeşlerimize bir takım fırsatları, bir takım imkanları transfer edebilecek şekilde çeşitli buluşmaları yapmaktı. İnşallah inanıyorum ki ben hocamızın bıraktığı yerden sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un himayelerinde Bakanlığımız devam ettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'ta vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde; biz kuzularımızı sadece buradaki kuzularımız değil bütün dünyadaki kuzularımızın kaptırılmaması için, korunması, yeşertilmesi ve güçlendirilmesi için bütün çabaları sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

Çam, “Devletimiz birçok noktada güçlü, muhtedir bir şekilde büyük bir sistem kurmaya devam ediyor. Bizim Bakanlığımızın uhdesinde olan kurumlarımız sayesinde Dicle'nin ve Fırat'ın değil, ülkemizdeki ırmakların kuzuları değil, Tuna'nın, Nil'in ve bütün nehirlerin etrafında, bütün beldelerin etrafındaki insanlara, gençlere katkı vermeye, katkı sağlamaya inşallah devam edeceğiz. Her zaman kullandığımız, her zaman söylediğimiz, “Biz bir ölürüz, bin diriliriz” yaklaşımını en güzel bu salonda ortaya koyuyor, genç ve dinamik bir şekilde Haluk hocanın görevini ve vazifelerini devralacak yepyeni yetişen bir kadronun da adım adım geldiğini, hocalarımızın vereceği emek ve katkı sayesinde çok daha iyilerini inşallah onu da geçecek şekilde koşacağına ben gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Etkinlik daha sonra, akademisyenler ve tarihçilerle, katılımcı liseli gençler, Kars yöresinin tarihi ve kültürel değerleri, zenginlikleri ve önemli şahıs ve olayları ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulundular.