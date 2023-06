Psikolog Akıncı'dan verimli bir yaz tatili için öneriler

Kars'ta bugün 60 bin öğrenci karne alırken, 4 bin 769 öğretmen için de yaz tatili başladı. Yaz tatilinde öğrenciler ve velilere önerilerde bulunan Psikolog Tuğba Akıncı, bu dönemi etkili kılmak için ebeveynlerin çocuklarını yönlendirmesinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Psikolog Akıncı, “Yaz tatilini etkili kullanmak oldukça önemlidir. Okul döneminde yaşanan stresin olumsuz etkilerini atabilmek için alan açarken, yeni dönem için motivasyonun artmasını da sağlar. Yaz tatili dönemini etkili kılmak için ebeveynlerin çocuklarını yönlendirmesi de büyük önem taşır. Bu süreçte spor, sanat, müzik, dans gibi öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili aktiviteler yapmalıdır. Aileyle bol bol zaman geçirilmelidir” dedi.

Akıncı, “ Gardner çoklu zeka kuramında zekanın tek bir boyutta olmadığı her bireyin çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürer. Bu kuram her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmelerini sağlar. Bu zeka türleri ; Sözel - Dilsel Zeka, Mantıksal -Matematiksel Zeka, Görsel-Mekansal Zeka, Bedensel Zeka , Kinestetik Zeka, Ritmik Zeka, Sosyal Zeka, İçsel Zeka, Doğasal Zeka olarak sınıflandırılır. Öğrenciler sahip oldukları zeka türlerine göre farklı alanları deneyimleyebilir ve kendilerini geliştirebilirler. Yaz tatilini çeşitli etkinliklerle zenginleştirmek, öğrencilerin ilgi duydukları ve yetenekleri oldukları alanları keşfetmesini sağlar. Her birey biriciktir, amaçlarımız, hedeflerimiz ve ilgilendiğimiz alanlar bize özeldir. Bu yüzden ebeveynler de çocukları ilgi duydukları alanlarda desteklemekten çekinmemelidir. Yaz tatili süresince, dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise ders çalışmaya ayrılan zaman dilimidir. Zaman zaman geriye dönük tekrarlar yapılmalı bilgiler tazelenmelidir. Hem tatil olduğunun farkında olunmalı, her gün ödevlerle geçirilmemeli, hem de tamamen derslerden uzaklaşılmamalıdır. Süreci dengeli yönetmek verim almak konusunda fayda sağlar” diye konuştu.