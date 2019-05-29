Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, 6 ayını değerlendirdi

Dr. Hüsnü Kapu, göreve başladığı 6 aylık süreci değerlendirdi.

Kapu, Türkiye'de SSCI kategorisinde 62 tane dergi bulunduğunu ve bunlardan birisinin Kafkas Üniversitesi'nin olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Hüsnü Kapu, 2018 Akademik Yayın sıralamasında 124 devlet üniversitesi içerisinde Kafkas Üniversitesi'nin 21'nci sırada yer aldığına dikkat çekti.

Yaklaşık 6 ay önce Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bir araya geldiği yerel ve ulusal basın temsilcileriyle üniversitenin 6 aylık değerlendirmesini yaptı.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kadir Aslan, Prof. Dr. İsmail Çakmak ve Prof. Dr. Engin Kılıç, Genel Sekreter Doç. Dr. Alpaslan Yüce, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Gözde Kosa ile birlikte basın mensuplarıyla Konuk Evi'nde buluştu.

Basın mensuplarına üniversitenin 6 ayı hakkında açıklama yapan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Bizim hali hazırda 11 fakültemiz 9 meslek yüksekokulumuz, konservatuar ve 3 tane de enstitü ile birlikte orta ölçekli bir üniversite sayılabiliriz 21 bin 600 civarında bir öğrencimiz, 2 bine yakın da akademik olmak üzere 24 bin nüfuslu bir aileyiz. Hemen hemen Kars nüfusunun 3'te 1'i kadarız. İyi bir potansiyel. Böyle bir aileyi, şehirle birlikte bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Tabi ki her şey mükemmel değil illaki eksiklerimiz var, sorunlarımız var ama bize düşen o sorunları mümkün olduğu kadar en uygun şekilde çözmeye çalışıyoruz. İyi giden sonuçların daha iyi gitmesini sağlıyoruz” dedi.

Üniversitenin şehirle doğrudan teması olan birimlerinin Tıp Fakültesi olduğunu ifade eden Kapu, “Onunla ilgili de zaman zaman basında bazı şeyler duyuyoruz ben çokta önemsemiyorum. Ama doğru olursa çok önemserim çünkü bahsedilen konuyu biliyorsunuz çok fazla da üzerinde durmaya gerek yok. Bahsedildiği gibi de öyle vahim bir durumumuz yok. Tam tersine son çıktığımız ilanda ben göreve başladığımdan beri 3 doktor ayrılmış, 28 tane kadro başvurusu oldu. Bunun 8-9 tanesi kendi içimizden yükselen arkadaşlarımız gerisi hep dışarıdan geldi. Bugün bile Anestezi Profesör hocamız geldi. Kadromuz gittikçe artan bir ivmeyle genişliyor. Dolayısıyla eksiklikleri hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz ama bu yeterli midir? Zaman gösterecek çünkü bu bir süreç, adım adım giden bir şeydir” diye konuştu.

“3 ay sonra hastalarımız Erzurum'a gitmeyecek”

Yaklaşık 3 ay sonra hastaların Erzurum'a gitmeyeceğini dile getiren Kapu, “Şuan çok ciddi ameliyatlar yapılıyor ama insan kaynaklı eksikliklerimiz var. Özellikle Onkoloji ve Nükleer Tıpta. Onunla ilgili de bir süreç başlattık, kendi kaynağımızla bir özel şirketle anlaşıp bu iki birimimizi aktif hale getirecek öğretim üyelerini onlar bize sağlayacak. Bu birimlerde teknik donanımlarımız çok iyi, birçok üniversitelerde olmayan bir teknik donanım altyapısı var. Öğretim üye sıkıntımızı tamamladıktan sonra yaklaşık 2-3 ay içerisinde o iki birimimiz aktif hale getireceğiz. Dolayısıyla Kars, Ardahan, Iğdır hatta Ağrı dahil hastalarımız Erzurum ve benzeri yerlere gitmekten de kurtulacaklar, hizmeti biz burada vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de SSCI kategorisinde 62 tane dergi var ki bunun bir tanesi de bizim” diyen Kapu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üniversitemiz bilimsel faaliyetlerle birlikte ki bilimsel açıdan da iyi bir noktadayız. Mesela son yayınlanan 2018 Akademik Yayın sıralamasında 124 devlet üniversitesi içerisinde Kafkas Üniversitemiz 21'nci sırada yer aldı. Türkiye'de SSCI kategorisinde 62 tane dergi var ki bunun bir tanesi de bizim. Birçok büyük üniversitelerde bile yok. Biz bulunduğumuz noktayı sadece ileriye taşımak için stratejiler belirlememiz lazım ki onu da belirlemeye çalışıyoruz zaten. Bundan sonra özellikle bölgenin temel değerlerini öne çıkarma odaklı bir bakış açımız olacak. Temel değerler dediğim mesele Ani, bunu daha geliştirmeye nasıl katkıda bulunabiliriz, kış turizmi potansiyelimiz var. Bununla ilgili özellikle turizm sektöründeki insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında da katkıda bulunacağımızı düşünüyorum.”

Uluslararası hinterlantları olan ülkelerle de ilişkilerinin olduğunu, yeni işbirlikleri ile bu dönem 17 ülkeden bin 700'e yakın olan yabancı öğrenci sayısının 3 bini geçmesini beklediklerini vurgulayan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, özetle şunları söyledi:

“Öğrenci olmadığı için bazı bölümlerimiz kapalı olabiliyor bazı bölümleri de öğrenci yetersizliğinden dolayı biz kapatıyoruz. Biz bu dönem mümkün olduğu ölçüde mevcut öğrenci sayımızı korumayı hedefliyoruz. Çünkü öğrenci nüfusundan kaynaklı bütün üniversitelerde öğrenci azalması yaşanıyor. Biz yeni bölümler açıyoruz, özellikle sosyal güvenlik alanında birimler açılıyor. Yüksek lisans, doktora bölümlerimiz artarak devam ediyor. Lisansta hedefimiz ise mevcut 20 binin altına düşmemek. Bu önemli çünkü. Bunda düşmemesini sağlayacak temel dayanağımız ful gelen birçok bölümlerimiz var.”