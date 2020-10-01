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Şafak operasyonunda HDP İl Başkanı Cengiz Anlı da gözaltına alındı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK’ya yönelik Kars merkezli Ankara ve Ağrı düzenlenen ‘şafak operasyonu’nda gözaltına alınanların sayısı 21’i buldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli Ankara ve Ağrı düzenlenen ‘şafak operasyonu'nda gözaltına alınanların sayısı 21'i buldu.


Gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokrat Partisi (HDP) Kars İl Başkanı Cengiz Anlı da bulunuyor. Anlı'yı evinden alan polis HDP İl Başkanlığı'na getirdi. HDP İl Başkanlığı'nda yapılan aramanın ardından Anlı, önce sağlık kontrolleri için hastaneye ardından da Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda 1 kişi Ankara'da, 1 kişi de Ağrı Doğubayazıt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Son olarak gözaltına alınanlarla birlikte gözaltına alınanların sayısı 21 oldu.

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