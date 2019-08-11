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Sarıkamış Belediyesinden Bayram Temizliği

Sarıkamış Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde gece geç saatlere kadar parklarda, caddelerde ve sokaklarda bayram temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.


Sarıkamış Belediyesine bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak bayram öncesinde şehrin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.


Çalışmalar kapsamında parklar, yürüyüş yolları, bulvar, cadde ve sokaklar süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlenirken, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile çöp konteynerleri de buharlı araçlarla yıkanarak hijyen sağlandı.

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