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Sarıkamış Belediyesinin kar mesaisi başladı

Sarıkamış Belediyesi, gece itibarıyla kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve olağan yaşam şartlarının sekteye uğramaması için oluşturduğu ekiplerle cadde ve sokakların karını temizledi.


Belediye karla mücadele ekipleri, ana caddeler, okul, hastane gibi öncelikli yolların sürekli açık tutulması için aralıksız bir şekilde çalışma başlattı. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece başlayan kar yağışıyla beraber ana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.


Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Sarıkamış Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekipler, aralıksız çalıştığını ve karla mücadele çalışmalarının, kar yağışı süresince kent genelinde sürdürüleceği belirtildi.

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