Sarıkamış BESYO'da Futsal heyecanı başladı

Sarıkamış BESYO'da düzenlenen bölümler arası ‘kızlar' Futsal turnuvası renkli görüntülere sahne oluyor. Sahada kızlar kıran kıran mücadele ederken, tribünlerde taraftarlar sınıflarına destek veriyor.

KARS Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor. Yüksekokulunda 11 takımın katılımıyla başlayan Futsal müsabakalarında birinci olmak için ter döküyor.

Sarıkamış BESYO Spor Salonu'nda ele usulüyle devem eden turnuvada kızlar yaptıkları estetik hareketlerle adeta erken futbolculara bizde varız mesajı gönderdi.

Sarıkamış BESYO bünyesinde bulunan bölümlerin katıldığı kızlar futsal turnuvasında birinci ve ikinci olacak takımlara çeşitli hediyeler verilecek. Nefes kesen müsabakalarda tribünlerdeki coşku da organizasyona büyük renk katıyor.