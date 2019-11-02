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Sarıkamış beyaz gelinliğini giydi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.


Sarıkamış'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Güne karla başladığını ifade eden Ali Yıldırım, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirtti.


Sarıkamış'ta kar yağışıyla karşılaşan esnaf iş yerlerinin önünü temizlerken temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı. Kar ile birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

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