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Sarıkamış beyaza bürüdü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta etraf beyaza büründü.


Sarıkamış'ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Gece başlayan kar yağışı sabah etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.


Kar yağışı altında işlerine giden vatandaşlar, Sarıkamış'a karın yakıştığını belirttiler.


Sarıkamış'ta kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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