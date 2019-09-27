İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış esnafından aşure ikramı

Sarıkamış esnafı, muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yaptı.

Sarıkamış esnafı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yaptı.


İlçe esnafının Astaş Apart önünde yaptığı aşure hayrı etkinliğinde, yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı.


Sarıkamış esnaflarından Hasan Aslan, yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlikle 8 yıldır muharrem ayı dolayısıyla aşure kaynatarak vatandaşlara ikram etiğini belirtti.


Aşure dağıtımı dolayısıyla Kerbela şehitlerini bir kez daha rahmetle andıklarını ifade eden Aslan, "Sarıkamış'ta, şühedanın yattığı kutsal topraklarda, bu tür etkinlikler birlik beraberliğimizi daha da perçinleştiriyor. İnşallah ömrümüz vefa ettikçe bu geleneği sürdüreceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.