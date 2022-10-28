Sarıkamış Karaurgan'a yeni okul

Kars'ta Hayırsever Cahide Eşrefoğlu tarafından yaptırılan Karaurgan Fehim Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyünde eski okul binasının tadilatını gerçekleştiren hayırsever Cahide Eşrefoğlu, ayrıca 3 derslik, 150 kişilik yemekhane ve idari bölümlerden oluşan yeni bina yaptırdı.

Okulun açılışını Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice ve Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışı yapılan okul daha sonra davetliler tarafından gezildi.