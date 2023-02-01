Sarıkamış Kayak Merkezi doldu taştı

Kayak merkezinin pistlerine kendilerine atan kayak severler renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi, kayak severlerden yoğun ilgi gördü. Bölgede 2 gün üste üste yağan kar turizmcilerde yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 35 santimi bulduğu Sarıkamış'ta kayak takımlarını alan vatandaşlar pistlere koştu. Sarıkamış'taki yoğunluk ise kameralara yansıdı.

Sezonu açtıklarını ifade eden kayan severler, “Şu anda yüzlerinden belli oluyor mutlulukları, herkes bu anı bekliyordu. Yeterli seviyede karımız var. Kayak sezonun açıldığını duyanlar çığlık attı” dedi.

Çok sayıda insanın olduğuna dikkat çeken kayak severler, “Çok sayıda misafirimiz var. Sarıkamış'ta oteller şu anda yüzde 60 dolulukta” diye konuştu.

Öte yandan Sarıçam ormanları, kristal kari ve uzun kayak pistleriyle kış turizminde ön plana çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Sarıkamış'ı tercih eden kayak severler, çığ tehlikesi bulunmayan kristal kar üzerinde güneşli havada kaymanın tadını çıkarıyor.