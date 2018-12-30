Sarıkamış Kayak Merkezi hafta sonu doldu taştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverlerle doldu, taştı. Yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış'ta hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sarıkamış'taki yoğunluk zaman zaman da renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminde ön plana çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli turistlerin yanı sıra son dönemde yabancı turistlerden de ilgi görmeye başladı.

Kayak merkezindeki yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Kayak merkezinde hizmet veren Habitat Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz, son zamanlarda yabancı misafirlerin ilgi gösterdiğini dile getirdi. Gemalmaz, “Yılbaşı öncesi son gün misafirlerimiz ile beraber çok güzel yılbaşı geçireceğiz. Tesislerimiz ful kapasite çalışıyor. Son günlerde özellikle yabancı misafirlerimiz Sarıkamış'a geliyor. Pistlerimizde yeterli kar var. Misafirlerimizi kristal kar üzerinde kayak yapmaya devam ediyoruz” dedi.

İtalya'dan gelen misafirler ise kristal kar üzerinde kayak yaptıklarını, Sarıkamış'ı çok beğendiklerini dile getirdi.

Pistlerde yaklaşık 2 metre kar bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom ile 1 snowboard pisti ve saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.