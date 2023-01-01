Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Bengü ile yılbaşı coşkusu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, şarkıcı Bengü'nün şarkılarıyla yeni yıla merhaba dedi.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi ve oteller bölgesinde yeni yıl kutlamaları renkli ve coşkulu geçti. Yerli ve yabancı turistler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla kayağın ve kış turizminin merkezi Sarıkamış'ta girmeyi tercih etti. Kayak Merkezinde bulunan güzide otellerde düzenlenen yılbaşı programları çerçevesinde, havai fişek gösterileri, uçurulan dilek balonları, halk oyunları gösterileri, oryantal show ve sanatçı Bengü ile yeni yıl karşılandı. Böylece yeni yıla Sarıkamış'ta giren yerli ve yabancı turistler unutulmaz bir gece yaşadı.

"Bengü ile unutulmaz bir yılbaşı gecesi''

Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Bengü, yılbaşına özel programı ve repertuarı ile Duja Chalet'de sahne aldı. Birçok gösteri ve etkinliğin yer aldığı özel yılbaşı programında misafirler, havai fişek ve dans gösterileri eşliğinde yeni yıla ‘merhaba' dedi.

Bengü kayak severleri Sarıkamış'a davet etti

Eğlenceye katılan konukların ortak temennisi, barış ve kardeşlik oldu. Sanatçı Bengü, Türkiye'nin en güzel pistlerinin bulunduğu Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne kayak severleri davet etti.