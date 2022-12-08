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Sarıkamış Kayak Merkezi'nin sezon öncesi tanıtımı yapıldı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin sezon öncesi tanıtımı yapılarak kayak severler Sarıkamış’a davet edildi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin sezon öncesi tanıtımı yapılarak kayak severler Sarıkamış'a davet edildi.


Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından çekimleri yapılan tanıtım videosunda, “Dünya'nın en uzun kayak pistlerinden biri, Türkiye'nin lnsburg'u, Sarıkamış bu yıl çok güzel olacak, şimdiden yerinizi ayırtmanızı tavsiye ederiz” ifadelerine yer verildi.


Yapılan tanıtımda; Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan başta oteller olmak üzere, kayak pistleri, şehitlik ve Katerina Köşkü olmak üzere Sarıkamış'ın tarihi yerleri yer aldı.

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