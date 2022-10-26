Sarıkamış ormanlarındaki renk cümbüşü havadan görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarındaki renk cümbüşü havadan görüntülendi.

2500 rakımlı Sulu Dere ve Keklik Vadisi'nde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu. Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı bölgede hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşadı. Sarıkamış'ın dört mevsim bir başka güzel olduğunu ifade eden doğa fotoğrafçıları, “Sarıkamış'ın dört mevsimi güzel ama sonbahar bir ayrı güzel. Sonbaharda sarıçam ağaçları olsun, kavak ağaçları olsun adeta ormanlarda renk cümbüşü oluşuyor. Bizler de bu anı, bu güzellikleri fotoğraflamaya çalışıyoruz” dedi.

Sonbaharın bütün tonlarını barından sarıçam ormanlarında yaşanan renk cümbüşü havadan da görüntülendi.