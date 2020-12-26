İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filimle anıldı

Sarıkamış’ta donarak şehit düşen 90 bin asker, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filimle anıldı.

Sarıkamış'ta donarak şehit düşen 90 bin asker, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filimle anıldı.


Her yıl Ocak ayının ilk haftasında Sarıkamış'ta düzenlenen törenlerle anılan Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri programı pandemi dolayısıyla tam netleşmezken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yayımladığı kısa filimle Sarıkamış Şehitleri anarken, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından hazırlanan kısa film


Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız,


Sizlere minnettarız...


Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.