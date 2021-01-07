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Sarıkamış Şehitleri 8-9 Ocak tarihlerinde anılacak

Sarıkamış’ta 106 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker, 8-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen törenle anılacak.

Sarıkamış'ta 106 yıl önce donarak şehit düşen 90 bin asker, 8-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen törenle anılacak.


Sarıkamış Şehitleri anma töreni 8-9 Ocak 2021 tarihleri arasında pandemi tedbirleri kapsamında Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün ev sahipliğinde gerçekleşecek. Anma programına sınırlı sayıda katılımcı davet edildi.


8 Ocak 2021 tarihinde Sarıkamış Kazım Karabekir Camisi'nde düzenlenecek olan şehitler için Mevlid-i Şerif programı ile başlayacak olan "106. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" Cumartesi günü Sarıkamış Ayyıldız Tören Alanında çelenk koyma töreni ve protokol konuşmaları, protokol anma yürüyüşü ile kardan heykeller sergisi açılışının ardından sona erecek.


2 gün sürecek olan "106. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"na Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılması bekleniyor.

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