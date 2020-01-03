İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış şehitleri kar yağışı altında anıldı

Kars Sarıkamış’ta binlerce kişi kar yağışı altında Allahuekber Dağları’nda şehit düşen 90 bin Mehmetçiği andı.

Kars Sarıkamış'ta binlerce kişi kar yağışı altında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen 90 bin Mehmetçiği andı.


Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için 7'den 70'e kar yağışı altında Türk bayrakları ve meşale yakarak Şehitlik Anıtı'na yürüdü. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda yaklaşık 10 bin kişi kar yağışına aldırış etmeden 3 kilometre yol kat etti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, bu bayrağın hiçbir zaman inmeyeceğini ve burada bu duyguyu yaşamak için Sarıkamış'a geldiklerini ifade ederek, 105 yıl önce vatan toprakları için şehit olan binlerce Mehmetçiğin yaşadıklarını bir gün bile olsa hissetmenin mutluluğunu ve hüznünü yaşadıklarını belirtti.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanarak kortej eşliğinde başlayan yürüyüşle yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan şehitlik anıtında buluştu. Şehitler Anıtı önüne kadar meşalelerle yürüyen kalabalık, burada şehitler anısına dua etti. Yukarı Sarıkamış Şehitliğinde ‘Ruhunuz Şad Olsun' adlı yazının protokol üyeleri tarafından yakılmasıyla yürüyüş sona erdi.


Şehitleri anma programına Sarıkamış Kaymakamı Recep Koçal, Belediye Başkanı Harun Hayali, Kars Valisinin eşi Meral Öksüz, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, daire ve kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.