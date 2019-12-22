Sar?kam?? ?ehitlerini anma etkinlikleri haz?rl?klar?

Sar?kam??'ta 22 Aral?k 1914 y?l?nda 3 bin 400 rak?ml?, 2 metre karla kapl? Allahuekber da?lar?n? eksi 40 derece so?ukta a?arak vatanlar?n? kurtarmak isterken, ?etin k?? ko?ullar?na ve so?u?a yenik d??erek ?ehit olan 90 bin asker, 105. Y?ld?n?m?nde 3-4-5 Ocak 2020 tarihinde ?e?itli etkinliklerle an?lacak.

G?zlerini k?rpmadan vatanlar? i?in canlar?n? donarak feda eden ?ahadet ?erbeti i?en 90 bin asker, 3-4-5 Ocak 2020 tarihlerinde yap?lacak anma etkinlikleri ?er?evesinde haz?rl?klar devam ediyor. Kars valili?i kontrol?nde Sar?kam?? Kaymakaml??? koordinesinde t?renler ?ncesinde ba?ta misafirlerin konaklamas? olmak ?zere, y?r?y?? g?zergah?, t?ren alan? kardan heykellerin yap?m? haz?rl?klar? da s?r?yor.

3-4-5 Ocak 2020 tarihinde d?zenlenecek olan Sar?kam?? ?ehitlerini Anma etkinlikleri, 3 Ocak 2020 Cuma g?n? ?ehit ve Gazi Aileleri onuruna verilecek yemek program? ile ba?layacak. Sar?kam?? Kaz?m Karabekir Cami okunacak Mevlid-i ?erif Program? ve Me?aleli Y?r?y?? ile ilk g?n program? son bulacak.

Etkinlikler 4 Ocak 2020 Cumartesi g?n? Kardan Heykeller Sergisi'nin a??l???, Me?aleli Kayak ve Lazer G?sterisi ve Anma program?yla devam edecek.

Sar?kam?? ?ehitlerini anma etkinlikleri ?T?rkiye ?ehitleriyle Y?r?yor? anma y?r?y??? K?z?l?ubuk Toplanma alan?nda ba?layacak. Yakla??k 6 kilo metrelik y?r?y???n ard?ndan Ay Y?ld?z T?ren alan?nda yap?lacak t?ren ile devam edecek. Etkinlikler SOLOT?RK ve ?elik Kanatlar helikopter g?sterisiyle son bulacak.