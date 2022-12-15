Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin tarihi belli oldu

Sarıkamış Harekatı'nın 108. Yıldönümü etkinlikleri 6-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında her yıl Ocak ayının ilk haftasında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla düzenlenen anma programının koordinasyon toplantısı Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Anma etkinliklerinde görev alan kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili STK ve özel sektör kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın 6-8 Ocak 2023 tarihleri arasında Sarıkamış'ta yapılmasına karar verildi.