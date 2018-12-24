İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış Şehitlerini Anma programı hazırlıkları sürüyor

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü ‘Sarıkamış Harekâtı’nın 104.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü ‘Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yılı anma etkinlikleri hazırlıkları sürüyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde, başta gençler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katılımıyla bu kutsal mücadelenin, kahraman şehitlerimizin cesaretinin ve fedakârlığının bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde “Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı” gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bakanlığımızca 6 Ocak 2018 Pazar günü yapılacak olan Anma Programı hazırlıkları tüm hızıyla yoğun bir şekilde devam ediyor.


Kars Valiliği koordinesinde Sarıkamış Kaymakamlığı'nca yürütülen çalışmalarda program çerçevesinde yapılması gerekenler gözden geçiriliyor. Hazırlıkların 3 Ocak 2018 tarihinde tamamlanması ve 4 Ocak 2018 tarihinde anma etkinliklerinin start alması planlanıyor.


“Sarıkamış Harekatı”


22 Aralık 1914 tarihinde başlayıp 15 Ocak 1915 tarihinde biten Sarıkamış Harekâtında, Enver Paşa komutasındaki birlikler Allahuekber Dağlarında Kars, Ardahan ve Artvin gibi düşman ellerinde olan illeri kurtarmak ve Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken kara kışa yenik düştü. Bazı kaynaklara göre 90 bin, bazı kaynaklara göre de 60 bin asker düşmana değil şiddetli soğuk, yetersiz kıyafet, açlık ve hastalığa yenik düşerek şehadet şerbetini içtiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.