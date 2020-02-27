Sarıkamış sezon açılışına hazır

Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilecek.

Eksi36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, 29 Şubat Cumartesi günü saat 11.15'te Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak.

24 otomobil ve 48 sporcunun katılımına sahne olacak yarışta, Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra saat 16.00'da Sarıkamış Kayak Merkezi‘nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanmış olacak. TRTSPOR2 kanalından canlı yayınlanacak bu etap öncesinde saat 15.30'dan itibaren Deeperise DJ performansı, 15:45'te de Doğukan Manço drift gösterisi gerçekleştirilecek.

01 Mart Pazar günü Saat 08.30'da başlayacak olan rallinin ikinci gününde Soğuksu, Köşk, Şehitler etaplarında mücadele edecek olan ekipler, zorlu ralliyi saat 13.00'den itibaren Kayı Resort Otel önündeki finiş podyumunda noktalayacaklar. Toplam uzunluğu 263 kilometre olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı Sarıkamış Ayyıldız Anıtı önünde kurulurken, ralli merkezi de Sarıkamış Kayı Resort Otel olacak.

Öte yandan 2020 Dünya Ralli Şampiyonası “İsveç Rallisi”'nin 16 etabı kar olmadığı için iptal edildi. Diğer etaplarda ise kar yok denecek kadar azdı. Bu nedenle Sarıkamış bu organizasyon ile Dünya'da motorspotları açısından dikkat çekmeye başladı.