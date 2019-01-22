Sarıkamış sömestr tatilinde doldu taştı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi sömestr tatilinden dolayı doldu.

Cıbıltepe Kayak Merkezine akın eden kayak severler, kaymanın tadını çıkarttılar. Okulların tatil olmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı illerinden Sarıkamış'a akın eden kayak severler, Sarıçam ağaçlarının arasında uzun kayak pistlerinde kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren Habitat Otel İşletmecisi Kürşat Gemalmaz, sömestre tatilinde Sarıkamış'a gösterilen ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Gemalmaz, “Sarıkamış artık herkes için vazgeçilmez oldu. Türkiye'nin en iyi karı Sarıkamış'ta bulunuyor. Dünya'da eşi sadece Alplerde bulunan krisal kar Sarıkamış'ta var. Sömestre tatili olması dolayısıyla yoğun ilgi var. Tesislerimiz ful kapasite çalışıyor. Zaten Sarıkamış'ta bir kere kayan Sarıkamış'tan vazgeçemiyor. Bizler misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Sarıkamış'ı tercih den herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıçam ağaçlarıyla çevrili Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak doyasıya eğlendiler. Kar kalınlığının 95 santimetre olduğu Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan otelerin doluluk oranının yüzde 100'ü buldu.