Sarıkamış Spor Oyunları renkli görüntülere sahne oldu

Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Kars Gençlik Spor İl Müdürlüğü desteği ve Sarıkamış Platformu koordinesinde hayata geçirilen proje ile atletizm ve kayak dallarında olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi ve şehitleri meydanında düzenlenen programa, Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Sarıkamış Platformu yöneticileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Sarıkamış'ın kış turizminin en güzel ve en önemli destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Bu önemli proje ile bölgede iyi sporcular yetişeceğini ifade eden Öksüz, “Spor, çocukların ve gençlerin beden ve ruh sağlığının gelişimine katkı sunmasının yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerine büyük katkılar sunar. Tüm spor dallarında çocuk yaşta alınan eğitim büyük önem taşımaktadır. Doğru planlama süreci, sağlıklı ortamlarda ve bilimsel metotlarla verilen sürekli alt yapı eğitimi sonucunda disiplinli, karakterli, yetkin, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi, üstün nitelikli, başarılı sporcular yetişir” dedi.

Proje Koordinatörü Yıldırım Candan ise, bu proje ile çıtayı yükselttiklerini ve olimpiyat sporcuları yetiştireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından program, yapılan atletizm yarışlarında dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesi ve Kafkas halk oyunlarının gösterisiyle son buldu.