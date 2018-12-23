Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı

Kars'ta, Sarıkamış Turizm Master Planı ve Fizibilitesi Projesi'nin Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Sarıkamış masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, “Doğu Anadolu Bölgesinde kayak merkezi olan Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış'ta kış turizminin daha pazarlanabilir bir hale getirilmesi ve oradaki fiziki altyapıyı iyileştirilmesi noktasında öncelikli olarak Sarıkamış Kayak Merkezi ile kış turizmine endeksli olarak bir master planı hazırlanmasıyla idaremizin bir hizmet alım ihalesiyle bunun ihalesini yaptık. Bu çalışmada birinci fazda elde edilen sonuçlar ve yapılan birinci taslak sunumunu burada değerlendirdik. Temennimiz bunu elde edeceğimiz öneriler ve teklifler noktasında teknik şartname kapsamında bunun daha da iyileştirilip kısa bir zamanda tamamlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Kars, sorsanız ülkede öne çıkan başlığı nedir? diye herkes tarım ve hayvancılık der. Bunu hepimiz biliyoruz ama tabi herkesin son yıllarda ülkemizin refahının gelir seviyesinin artmasıyla beraber Dünyada da artan seyahatte turizm başka değerlerimizin de öne çıkmasına sebep oluyor, vesile oluyor, yardımcı oluyor. Sarıkamış'ın kış turizmini herkes biliyor, ülke de bunu öğrendi ama tabi gaye şuanda ki bu fizibilite çalışmalarının gayesi bunu yılın diğer aylarına nasıl yayabiliriz? gayretidir. İşletmecilerimiz, 2-3 ay çalıştıklarını ve geri kalan zamanda Sarıkamış'ın, Kars'ın ve bölgemizin bundan faydalanamadığını söylediler. Tabiri caizse insanlar geliyor, 1-1,5 günde geliyor bize el sallayıp gidiyor. Bunun şehrimize istihdam olarak, ekonomik olarak yansımaları çok zayıf kalıyor. Bunu genişletmemiz lazım. Elimizde imkanlar var dolayısıyla bundan ekonomik olarak da yararlanmamız lazım” diye konuştu.

Kars Valisi Türker Öksüz de, “Proje kapsamında; öncelikle genel hatlarıyla bir turizm merkezinde olması gereken özellikler incelenecek, Sarıkamış turizm merkezimizin mevcut durumuna ilişkin analizler yapılacak, sonrasında elde edilen analiz verileri doğrultusunda oluşturulan sentez ile turizm alanımızın sorunları tespit edilecek ve potansiyellerine ulaşılacaktır. İlimizde mevcut bulunan kış sporları merkezimizin niteliğinin gözden geçirilmesi suretiyle, yatırım öncesi planlama faaliyetlerinin tamamlanmasını amaçlayan, yaz ve kış aktivitelerine yönelik potansiyellerin tespit edilmesiyle dağ turizmi aktivitelerinin tüm yıla yayılmasının sağlanması ve çalışma alanının kentin bir parçası haline gelmesi amacıyla analiz ve sentez çalışmalarının yapılmasının ardından geliştirilecek planlama yaklaşımına uygun olarak; Turizm Master Planı ve Fizibilitesini hayata geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Vali Öksüz, Sarıkamış Kayak Merkezinin, Avrupa'nın ve Dünyanın en popüler kayak merkezlerinden biri haline getirebilmek için bu kayak merkezlerinin sunduğu aktiviteler yaz ve kış sezonuna göre ayrı ayrı incelendiğini ve Sarıkamış Kayak Merkezine de uyarlandığını vurguladı.

Son olarak söz alan 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, özetle şunları söyledi:

“Bu çalışma önemli, hangi çalışmadan bahsediyoruz. Erzincan, Erzurum, Kars veya Erzincan, Erzurum, Sarıkamış Kış Koridoru diye bir proje duyduk. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Bu projenin bütünün parçaları, parçaları bütünü dikkate almadan yaparsanız, gelecekte parçalar biriyle uyumsuz olacağı için bütünde sıkıntı yaşarsınız. Kayağın İpek Yolu, sebebi Çin'den başlayarak Avrupa'nın tamamında kayak merkezleri var. Profesyonel kayakçılar, kayaktan beklentisi olanlar bunların bir biriyle entegrasyonu bir birini nasıl tamamladığını çok önemserler işte bunun için de , ‘Kayağın İpek Yolu' diye bir tanım çıkmış durumda, bizde her türlü İpek Yolu'nun bugüne kadar merkezi olduğumuz gibi, en son Demir İpek Yolu'nda Bakü-Tiflis-Kars ile birlikte merkezi haline geldi. İşte İpek Yolu üzerinde önemli bir konumu olan Kars'ın kış turizmi anlamında Sarıkamış'ın bundan planlamalarını yapabilmesi bence çok çok önemli, özellikle Doğu Ekspresi'nin sadece Ankara'dan Kars'a misafir getiren bir tren olarak görmemek gerekiyor. Kış turizmi veya turizm anlamında baktığınızda güzergah üzerindeki bütün şehirlerin aktivitelerinin de bir birini tamamlar olması, gerektiği ifade edildi. Nitekim bu anlamda da Sarıkamış ve Kars turizmi ne kadar önemli, Doğu Ekspresi ile bir biriyle ne kadar örtüşüyor. Bence çalışmanın önemli kısımlarından birisi de bu, hal böyle olunca da Sarıkamış'ı sadece kayak turizmi olarak değerlendirmek gerçekten hem Sarıkamış'a, hem de Kars'a haksızlık olur. Erzincan-Erzurum-Sarıkamış Kış Koridoru anlamında kayak tesislerimizin buna uygun hale gelmesi gerekiyor. Daha modern hale gelmesi gerekiyor. Buna hiç şüphe yok. Şuan yaklaşık yılda 300 bin misafir ağırlıyoruz Sarıkamış'ta, hedef bunun 1 milyon 600 bin olması, 20 yıllık mastar plandaki hedef bu. 1 milyon 600 olması, yine yaklaşık bin kişi bu alanda çalışıyorken, bunun 9 bin 20 kişi olması planlanmış durumda ve 5 yıllık periyotlarla yatırımlar öngörülmüş. Bunların hepsi güzel, ama bizim istediğimiz başka bir şey var. Sarıkamış'ta şu anki kayak tesislerinin bulunduğu bölgede aktiviteleri 20 yıl boyunca planlarken, bunun sadece kış turizmi ile sınırlım kalmaması 12 aya yayılması en önemli maddemiz budur.”

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Yiğit, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürsel Polat, İl Başkanı Adem Çalkın, DAP yetkilileri ile Sarıkamış'tan bazı otel yetkililerinin katıldı.