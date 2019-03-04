İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış, Türkiye Kızak Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, Türkiye Kızak Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, Türkiye Kızak Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.


Türkiye Kızak Şampiyonası, 4-7 Mart tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenleniyor. Şampiyona bugün yapılan yarışlarla start aldı. Türkiye'de uluslararası standartlara uygun ilk ve tek kızak pistinin Sarıkamış'ta olduğu belirtilerek ülkenin dört bir yanından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.