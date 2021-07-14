Sarıkamış'ı sel vurdu, ev ve iş yerlerini su bastı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli sağanak yağmur su baskınlarına ve sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Göle dönen yollarda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur ve dolu sele neden oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel yolları kapatırken, belediye ekipleri greyderlerle yolları açık tutmaya çalıştı. Sağanak yağmur ve dolu sonrası gelen sel, işyerine doldu. Çok sayıda ev de selden etkilendi. Caddelerin sularla dolduğu Sarıkamış'ta vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. İlçede yağışlı havanın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan yetkililer vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.