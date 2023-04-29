Sarıkamışlı atlet Türkiye Şampiyonu

Sarıkamışlı atlet Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Kros Şampiyonası'nda 1'inci oldu.

Okullararası Türkiye Kros Şampiyonası'nda yıldız kızlar kategorisinde Kars'ı temsil eden Elanur Aras, rakipleri geçerek Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonu olan Sarıkamış Balıklı Ortaokulu öğrencisi Elanur Aras ve takım olarak Türkiye 4'üncülüğünü kazanan Balıklı Ortaokulu kros takımını Kaymakam Doğan Kemelek makamında kabul etti.

Şampiyon sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul eden Kemelek, aldıkları başarılı sonuçtan dolayı Elanur Aras ve arkadaşlarını tebrik etti.

Şampiyonları çeşitli hediyelerle ödüllendiren Kaymakam Doğan Kemelek, sporculardan başarılarının devamını istedi. Ziyaret sonrasında başarılı sporcular Sarıkamış Kaymakamlığı'ndan ayrıldı.