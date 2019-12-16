Sarıkamış'ta 120 bin liralık hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Sarıkamış'ta, 4 ayrı işyerinden 120 bin lira değerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren yaşı küçük iki kafadar son işlerinde yakayı ele verdi.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, son günlerde Sarıkamış'ta farklı işyerlerinde, yaklaşık 120 bin lira değerinde 4 ayrı "Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" olaylarının meydana gelmesi üzerine yapılan çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanabilmesi için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntüleri titizlikle inceledi. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık olaylarının şüphelileri tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren O.İ. (17) ve O.P. (15) ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çalıntı eşyalar bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheliler, yaşlarının küçük olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.