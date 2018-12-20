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Sarıkamış'ta 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde aynı mevkide meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı mevkide meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Sarıkamış Bozat köyü mevkisinde H.Ş. yönetimindeki tahıl yüklü 06 BP 7954 plakalı kamyon şarampole devrildi. Kazada, sürücü H.Ş. ile araçtaki M.K. yaralandı.


Bozat köyü mevkisindeki bir başka kazada ise M.Ç. idaresindeki 04 AC 603 plakalı kamyon yoldan çıkarak karla kaplı tarlaya devrildi. Kamyon sürücüsü ile araçtaki A.Ç. yaralandı.


Kazaları gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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