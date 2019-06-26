Sarıkamış'ta 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildiğ. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Sarıkamış İlçe Jandarma ekiplerince ülke genelinde “Kaçak-Sahte Alkol Uygulaması” kapsamında Sarıkamış Karakurt Köyü'nde icra edilen yol kontrollerinde Iğdır'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan A.G.'ye ait ülkeye kaçak yollardan getirdiği tespit edilen 2 bin 800 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak A.G. gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.G.'ye 5607 Sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanununun 3/18 Maddesi gereğince yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma teşkilatımız tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.