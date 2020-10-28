Sarıkamış'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'inci yılı, yurt genelinde olduğu gibi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de törenlerle kutlanıyor.

Bugün başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haluk Albayrak ve Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Serdar Kılıç tarafından çelenkler sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.