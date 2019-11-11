Sarıkamış'ta 700 kişilik ekiple 9 bin fidan dikildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde , "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında yüzlerce kişinin katılımıyla ilçe genelinde 9 bin fidan dikildi.

Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Sabah saat 11.11'de gerçekleştirilen fidan dikimine Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Osman Gül, daire müdürleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kampanya kapsamında ilk fidan dikimi Kaymakam Recep Koşal, gerçekleştirdi.

İlk fidan dikiminin ardından, yüzlerce kişi bulundukları alanda 9 bin adet fidanı toprakla buluşturdu.