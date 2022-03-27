Sarıkamış'ta aç kalan domuz sürüsü köye indi

Sarıkamış'ta aç kalan domuz sürüsü köyle indi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ta kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmak için domuz sürüsü Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi köyüne kadar geldi. Köy içerisinde sürü halinde yiyecek arayan domuz sürüsü bir vatandaş tarafından anbe an kaydedilirken, vatandaşları gören domuz sürüsü hızla köyün içinden geçti.

Vatandaşların cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde sayıları 10-15 civarında olan domuzlar, köyün içerisinden geçerek ormanlık alana gitti.