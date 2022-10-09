İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarıkamış'ta ayılar sokaklarda dolaşıyor

Kars’ın boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış ilçesinde vatandaşlara ve sokak köpeklerine aldırış etmeden sokaklarda dolaşan ayılar, çöp konteynırlarını devirerek içerisinde yiyecek arıyor.

Kars'ın boz ayılarıyla ünlü Sarıkamış ilçesinde vatandaşlara ve sokak köpeklerine aldırış etmeden sokaklarda dolaşan ayılar, çöp konteynırlarını devirerek içerisinde yiyecek arıyor.


Sarıkamış'ta sarıçam ormanlarından ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sokaklarda tek ve gruplar halinde dolaşan ayılar, çöp konteynırlarını devirerek çöplerin içerisinde yiyecek aradı. Sokak aralarında rahatça dolaşan ayıların vatandaşlar ve sokak köpeklerinden rahatsız olmaması da dikkat çekti. Caddelerde bulunan çöp konteynırlarında karınlarını doyuran ayılar, daha sonra ormanlık alana geri döndü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.