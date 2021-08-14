Sarıkamış'ta bir köyü sel bastı

Sarıkamış'ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu beraberinde sel baskınlarını getirdi. Aşırı yağışlardan dolayı gelen sel bir köyü sular altında bıraktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Aşağı İnkaya köyünde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurdan dolayı yüksek kesimlerden gelen sel Aşağı İnkaya köyünü sular altında koyarken, köyde çok sayıda eve su doldu.

Sel baskının ardından Kaymakam Recep Koşal'ın talimatlarıyla İnkaya köyüne çok sayıda ekip sevk edildi. İnkaya köyünde gelen ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.