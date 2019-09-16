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Sarıkamış'ta boz ayı ailesi görüntülendi

Sarıkamış’ta beslenme alanları daralan ve kış uykusu öncesi yağ depolamaya ihtiyacı olan ayılar, çöplükte yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış'ta beslenme alanları daralan ve kış uykusu öncesi yağ depolamaya ihtiyacı olan ayılar, çöplükte yiyecek ararken görüntülendi. Boz ayı ailesi kameralara aldırış etmeden karnını doyurdu.


Sarıkamış ormanlarında yaşamlarını sürdüren boz ayılar, havaların soğumasıyla birlikte ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöplüğe gelmeye başladı. Yavrularıyla birlikte çöplükte yiyecek arayan ayılar, an be an kameralarca kaydedildi.


Sarıkamış çöplüğüne hava karardıktan sonra gelen ayılar, burada atıkları karıştırarak yiyecek bir şeyler bulmaya çalışıyor.


Ayıların çöplüğe inişiyle alana gelen meraklı vatandaşlar da karanlık ortama rağmen ayıların yiyecek bulma mücadelesini izliyor.


Karınlarını doyuran ayılar daha sonra Sarıkamış ormanlarına giderek ormanın derinliğinde gözlerden kayboluyor.

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