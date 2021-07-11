Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, yiyecek arayışı için ilçe merkezine indi. Bir boz ayı, cama vurarak yiyecek istedi. Vatandaşın attığı elmayı yiyen boz ayı cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış Sarıçam ormanlarında yaşamlarını sürdüren boz ayılar, ormandan ilçe merkezine inerek karınlarını doyuruyor. Hemen hemen her gün boz ayılarla karşılaşan Sarıkamışlılar ise bu duruma alışkın. İlçe merkezine gelen boz ayı ailesi, çöp konteynırını devirerek çöplerden bulduğu yiyeceklerle karınlarını doyurdu. Vatandaşlara aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekiliyor.

“Camı vurdu, yiyecek istedi”

Sarıkamış'ta merkeze inen ayılar zaman zaman da insanları şaşırtıyor. TOKİ lojmanlarına gelen bir boz ayı, önce balkon camından evin içerisini kontrol etti. Ardından cama vurarak yiyecek istedi. Ayıyı balkon kapısının önünde gören vatandaş ise ayıya elma verdi. Vatandaşın verdiği elmayı alarak yiyen ayı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.