Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusunu unuttu

Sarıkamış'ta kasım ve aralık aylarında uykuya yatıp, mart ile nisan arasında uyanan boz ayılar, kar yağmaması ve hava sıcaklığından dolayı kış uykusunu unuttu. İlçe çöplüğü ve merkezinde yiyecek arayan boz ayıların kış uykusunda olması gerekirken sokaklarda dolaşmaları ise görenleri şaşırtıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan boz ayılar, bu yıl kar yağmaması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte uykuya hasret kaldı. Ayıların kış uykusuna yatmadığını ifade eden vatandaşlar, "Normalde bu aylarda ayılar kış uykusuna yatmış olurdu. Maalesef kar yağışı olmadığından, havanın da sıcak olduğundan dolayı gerek ilçe merkezi olsun, gerek ilçe çöplüğü olsun halen burada beklemeye devam ediyorlar" dedi.

Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde gelen boz ayılar bir taraftan karınlarını doyuruyor, bir taraftan da sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Boz ayıların bir kısmı ise ilçe merkezinde TOKİ lojmanlarına kadar gelerek burada çöp konteynerlerini devirip, çöpleri dağıtarak yiyecek arıyor. Onlarca sokak köpeğine aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra geldikleri noktadan geri dönerek ormanların derinliklerinde kayboluyor.