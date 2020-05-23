İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Ramazan Bayramı’nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Kars’ın Sarıkamış ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Kars'ın Sarıkamış ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.


26 Mayıs Salı gecesi 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sarıkamış'ın en işlek caddeleri olan Şehit Kemal Mutlu Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı adeta sessizliğe büründü. Boş kalan caddede görevliler ve polisler bulunurken, sokak köpekleri ise caddelerin sahibi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.