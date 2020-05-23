Sarıkamış'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Kars'ın Sarıkamış ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

26 Mayıs Salı gecesi 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı ile birlikte Sarıkamış'ın en işlek caddeleri olan Şehit Kemal Mutlu Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı adeta sessizliğe büründü. Boş kalan caddede görevliler ve polisler bulunurken, sokak köpekleri ise caddelerin sahibi oldu.