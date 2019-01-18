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Sarıkamış'ta çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 6 araçta ağır hasar meydana geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 6 araçta ağır hasar meydana geldi.


İlçede bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı.


İlçe merkezinde binanın çatısında biriken kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu caddedeki 6 araç hasar gördü.


Belediye ve Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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