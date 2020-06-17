Sarıkamış'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış ilçesini dolu vurdu. Vatandaşlar araçlarını doludan korumak için üzerine battaniye örttü. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu, etrafı beyaza bürüdü. Sağanak yağmurun ardından başlayan ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı. Doludan korunmak için vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine sığındı. Dolunun etkili olduğu Sarıkamış'ta bazı araçlar ve ekili alanlar zarar gördü.